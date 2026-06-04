“ Disco dell’anno ” è il nuovo album di Sandro Su e Antares Color, disponibile in vinile e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 maggio per Aldebaran Records. Il titolo introduce fin da subito un attrito. Non è un’affermazione di superiorità, né una provocazione fine a sé stessa, ma un dispositivo linguistico che si appropria della categoria del “migliore” per metterne in crisi il funzionamento. Nel momento in cui viene dichiarato, vacilla il sistema che dovrebbe legittimarlo. Non è un disco che ambisce a una classifica, ma un lavoro che mette in discussione il bisogno stesso di esistere dentro una classifica. Il progetto si sviluppa lungo una traiettoria di trasformazione concreta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Disco dell’anno”, fuori il nuovo album di Sandro Su e Antares Color

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELLENDE – Zerfall | Un Capolavoro Fuori Tempo [30 anni fa avrebbe cambiato tutto]

Notizie e thread social correlati

Sandro Su e Antares Color: arriva Disco dell’anno tra Hip-Hop e JazzUn nuovo album che unisce elementi di hip-hop e jazz è stato annunciato come disco dell’anno.

Esce il nuovo album di Liberato: nel disco anche Stefano De Martino e Alberto AngelaÈ stato pubblicato il nuovo album di Liberato, il quarto in carriera, a poche settimane dall’evento allo stadio Maradona.

Argomenti più discussi: Disco dell’anno, fuori il nuovo album di Sandro Su e Antares Color; Intervista a Sandro Su’ (25/05/2026).

Disco dell’anno, fuori il nuovo album di Sandro Su e Antares ColorDisco dell’anno è il nuovo album di Sandro Su e Antares Color, disponibile in vinile e su tutte le piattaforme digitali per Aldebaran Records. corrierenazionale.it

In anteprima il video Outro in anticipo di Sandro Su e Antares ColorLa clip anticipa il nuovo album Disco dell'anno Roma, 14 mag. (askanews) - Disco dell'anno è il nuovo album di Sandro Su e Antares Color, disponibile in vinile e su tutte le piattaforme digitali ... ilmessaggero.it