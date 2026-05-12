Esce il nuovo album di Liberato | nel disco anche Stefano De Martino e Alberto Angela
È stato pubblicato il nuovo album di Liberato, il quarto in carriera, a poche settimane dall’evento allo stadio Maradona. Nel disco figurano collaborazioni con Stefano De Martino e Alberto Angela. L’uscita dell’album ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando nuova musica dell’artista napoletano nel mercato musicale. La pubblicazione segue di vicino l’appuntamento live che si è svolto di recente.
A poche settimane dall'evento allo stadio Maradona, Liberato irrompe nel mercato musicale con un nuovo album, il quarto della sua carriera. Radio Liberato è uscito il 9 maggio - per lui data simbolo - ed è disponibile in download e in streaming su tutte le piattaforme musicali.Il disco contiene.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Da Stefano De Martino a Alberto Angela: tutti gli ospiti a sorpresa nel nuovo album di LiberatoAllo scoccare della mezzanotte del 9 maggio 2026, Liberato ha pubblicato il nuovo lavoro musicale.
Stefano De Martino e Alberto Angela diventano cantanti, il featuring con LiberatoAllo scoccare della mezzanotte di sabato 9 maggio, Liberato torna con un nuovo disco.
Argomenti più discussi: Radio Liberato, nell'album anche Stefano De Martino e Alberto Angela; Nel nuovo disco di Liberato anche Stefano De Martino e Alberto Angela; Radio Liberato, nel nuovo disco con Stefano De Martino: è il preludio di un debutto a Sanremo? Di certo è una lezione a chi si espone; Liberato canta ancora: pubblicato il nuovo album. Tra gli ospiti anche Stefano De Martino e Alberto Angela.
https://casertaweb.com/notizie/liberato-canta-ancora-pubblicato-il-nuovo-album-tra-gli-ospiti-anche-stefano-de-martino-e-alberto-angela/ Liberato ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico, intitolato Radio Liberato, disponibile sulle piattaforme di strea facebook
scusate ma Stefano de martino che compare nel nuovo album di Liberato? queste idee di lui a Sanremo l’anno prossimo? x.com
Stefano de Martino arrabbiato con Belen? Ci sarebbe di nuovo maretta tra i due ex reddit
Stefano De Martino e Alberto Angela diventano cantanti, il featuring con LiberatoNel nuovo disco del misterioso Liberato compaiono, a grande sorpresa, anche Stefano De Martino e Alberto Angela ... dilei.it