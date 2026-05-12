Esce il nuovo album di Liberato | nel disco anche Stefano De Martino e Alberto Angela

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il nuovo album di Liberato, il quarto in carriera, a poche settimane dall’evento allo stadio Maradona. Nel disco figurano collaborazioni con Stefano De Martino e Alberto Angela. L’uscita dell’album ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando nuova musica dell’artista napoletano nel mercato musicale. La pubblicazione segue di vicino l’appuntamento live che si è svolto di recente.

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A poche settimane dall'evento allo stadio Maradona, Liberato irrompe nel mercato musicale con un nuovo album, il quarto della sua carriera. Radio Liberato è uscito il 9 maggio - per lui data simbolo - ed è disponibile in download e in streaming su tutte le piattaforme musicali.Il disco contiene.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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