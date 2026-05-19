Un rappresentante dello sceneggiatore di Disclosure Day ha chiarito che Steven Spielberg non collabora con il governo. Le voci secondo cui il film sarebbe soltanto una copertura per rivelazioni sorprendenti sono state smentite, secondo quanto riferito. David Koepp, lo sceneggiatore, ha dichiarato che le indiscrezioni di questo tipo non corrispondono al vero. La notizia arriva dopo le speculazioni che avevano circolato in merito a possibili accordi tra il regista e enti pubblici.

David Koepp ha commentato le voci insistenti che il film sia solamente una 'copertura' ideata per compiere delle rivelazioni incredibili. Steven Spielberg è al centro di alcune sorprendenti teorie cospirazioniste a causa del suo nuovo film Disclosure Day, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel mese di giugno. A rispondere alle ipotesi apparse online negli ultimi mesi è stato ora lo sceneggiatore David Koepp, costretto a porre fine alle voci che si erano diffuse sui social media e in molti siti internet legati a presunti misteri e crimini compiuti dal governo. Un 'complotto' ideato dal governo USA? Koepp, intervistato da SFX Magazine, ha infatti affrontato la teoria che sostiene che Disclosure Day sia un modo ideato dal governo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steven Spielberg non sta lavorando con il governo, lo sceneggiatore di Disclosure Day smentisce le teorie

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