UCI Cinemas ha organizzato diverse iniziative per il debutto di Mortal Kombat II, il sequel diretto da Simon McQuoid. Il film, che riporta il torneo di combattimento al centro della trama, sarà accompagnato da poster e Dragon Krystals distribuiti nei cinema. Tra i protagonisti figura l’attore Karl Urban, che interpreta Johnny Cage. La pellicola viene distribuita in sala e il weekend di lancio è stato pianificato con attenzione per i fan del franchise.

Il sequel più brutale dell’anno non entra in sala in silenzio. UCI Cinemas ha costruito un pacchetto di iniziative attorno al weekend di lancio di Mortal Kombat II, il film diretto da Simon McQuoid che porta finalmente il torneo al centro della storia — e Karl Urban nei panni di Johnny Cage. Il film di New Line Cinema Warner Bros. Pictures è in programmazione dal 6 maggio 2026. Le iniziative UCI restano attive fino al 10 maggio. Indice. Cosa offre UCI Cinemas per il lancio di Mortal Kombat II. Mortal Kombat II: cosa aspettarsi dal sequel. FAQ su Mortal Kombat II e le iniziative UCI Cinemas. Cosa offre UCI Cinemas per il lancio di Mortal Kombat II.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Mortal Kombat II arriva in sala: UCI Cinemas punta sui fan del franchise con poster e Dragon Krystals

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