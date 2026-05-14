Scoperta discarica abusiva con 8mila metri cubi di rifiuti

Durante un sopralluogo, gli agenti hanno individuato una discarica abusiva nascosta dietro un’area apparentemente destinata al rimessaggio di veicoli. L’ispezione ha portato al ritrovamento di circa 8.000 metri cubi di rifiuti accumulati illegalmente, che si mescolavano tra mezzi parcheggiati e altri materiali. La zona, che a prima vista sembrava un semplice piazzale per auto e furgoni, si è rivelata un sito di smaltimento non autorizzato.

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Per chi passava da lì sembrava soltanto un grande piazzale pieno di mezzi parcheggiati. Un posto usato per il rimessaggio di auto e furgoni, almeno all’apparenza. In realtà, secondo gli investigatori, quell’area nascondeva una discarica abusiva enorme, con migliaia di metri cubi di rifiuti – circa 8mila – lasciati accumulare senza controlli e senza alcuna sicurezza ambientale. La scoperta è stata fatta a Cattolica al termine di una lunga indagine portata avanti dalla Guardia costiera insieme ai carabinieri forestali, sotto il coordinamento della Procura di Rimini. Gli investigatori hanno trovato un’area di circa 10 mila metri quadrati trasformata in una specie di enorme deposito incontrollato di rifiuti urbani e speciali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoperta discarica abusiva con 8mila metri cubi di rifiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mortara, scoperta discarica abusiva: 100 metri cubi di rifiuti illegali? Cosa sapere Carabinieri forestali scoprono 100 metri cubi di rifiuti a Mortara, località Casoni Sant’Albino. Po, scoperta discarica abusiva: 100 metri cubi di rifiuti nel sottosuolo? Cosa scoprirai Cosa nascondevano esattamente quelle polveri scure trovate sotto il terreno? Come hanno fatto a nascondere i rifiuti sotto un... Temi più discussi: Scoperta discarica abusiva con 8mila metri cubi di rifiuti; Isola d'Elba, scoperta maxi discarica abusiva a Portoferraio: sequestrate 40 tonnellate di rifiuti pericolosi. FOTO; Rifiuti pericolosi e veicoli rubati, nella discarica abusiva anche delle ambulanze: 12 persone indagate; Discarica abusiva in una cava lungo il Po scoperta dai Carabinieri forestali. Scoperta discarica abusiva, denunciato 51enne: L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Catania per contrastare le varie forme di illegalità diffusa e garantire il rispetto delle norme dedicate alla tutela ambientale,… dlvr.it/TSWBws #Cronaca #cro x.com Scoperta discarica abusiva con 8mila metri cubi di rifiutiDodici le persone finite sotto indagine. Il Comune di Cattolica ha avviato l’iter per sgombero e bonifica ... msn.com Scoperta discarica abusiva nel Vibonese, i rifiuti rischiavano di cadere nel torrente – VIDEOL'area tra Limbadi e Nicotera, di circa 500 metri quadrati, è stata messa sotto sigilli dai Carabinieri. Una persona denunciata ... corrieredellacalabria.it