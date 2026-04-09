I carabinieri forestali hanno sequestrato una discarica abusiva in un'area vicino a Martina Franca, contenente circa 850 metri cubi di liquami, rifiuti agricoli e carcasse. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono anche lavori non regolari di un allevatore. L’intervento è stato effettuato in seguito a un'operazione di controllo sul territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Una discarica abusiva con circa 850 metri cubi di liquami, rifiuti agricoli e carcasse è stata sequestrata dai carabinieri forestali in agro di Martina Franca (TA). I Carabinieri forestali dei Nuclei di Martina Franca e Mottola, coadiuvati dai Servizi Veterinari della Asl SIAV “A” e SIAV “C”, durante un controllo nel settore degli allevamenti di animali da reddito e effluenti zootecnici, hanno denunciato il titolare di un allevamento bovino martinese. L’allevatore, in una depressione naturale e mediante ulteriori scavi, avrebbe realizzato una vera e propria discarica abusiva di liquami zootecnici, frammisti con rifiuti agricoli e carcasse di animali in putrefazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca, accusa: discarica abusiva con circa 850 metri cubi di liquami, rifiuti agricoli e carcasse. Anche ipotesi di lavoro nero Carabinieri forestali: allevatore rischia

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