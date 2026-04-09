Via Lughese una discarica a cielo aperto
Un residente ha segnalato la presenza di circa venti sacchi di immondizia abbandonati sulla via Lughese, tra via Minarda e via Castel Falcino, una distanza di circa 500 metri. La discarica a cielo aperto si trova in una zona lungo la strada, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sulla data dell'abbandono. La segnalazione riguarda un'area che si estende tra due vie specifiche.
Scrive il segnalanteSi segnala la presenza di numerosi sacchi di immondizia (circa una ventina) sulla via Lughese, nello specifico tra via Minarda e via Castel falcino (500 metri). Si fa appello alle autorità competenti perché finisca questo degrado. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata.
“Rifiuti disseminati sotto i cestini, così Terni diventa una discarica a cielo aperto”Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da Alleanza Verdi Sinistra in merito alla presenza di rifiuti in diverse zone della città di Terni.