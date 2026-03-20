Sul web si diffonde un appello di numerosi cittadini che chiedono di riposizionare i cassonetti dell’indifferenziata lungo le strade del centro. La richiesta arriva in risposta al crescente fenomeno di rifiuti abbandonati, che rende alcune vie in uno stato di degrado evidente. La questione ha acceso un dibattito tra gli utenti sui social, evidenziando il disagio causato dall’incuria urbana.

"Rimettete i cassonetti dell’indifferenziata". È la proposta via social, quasi provocatoria, di tanti cittadini per porre fine al fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti di ogni genere lungo le vie del centro. C’è chi punta il dito contro il sistema di raccolta differenziata porta a porta e chi invece parla di inciviltà da parte di coloro, incuranti delle regole, che abbandonano rifiuti in strada. Fatto sta che in questi giorni sui social sono numerose le segnalazioni di abbandono che riguardano le vie del centro storico. Le foto che testimoniano gli atti di inciviltà dei alcuni cittadini arrivano da via Damiano Chiesa, via XX Settembre, Corso Nuovo ed altre vie del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Rifiuti abbandonati, vie nel degrado". L’indignazione corre sui social

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