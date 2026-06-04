I gruppi giovanili di destra criticano il governo per aver allocato fondi insufficienti al diritto allo studio, accusando la sinistra di aver privilegiato passerelle piuttosto che azioni concrete. La destra under 30 ribadisce la richiesta di un sistema meritocratico e più efficace, sottolineando che i fondi stanziati non sono stati sufficienti a migliorare le condizioni degli studenti. La polemica si concentra sulla differenza tra l’assegnazione di fondi e le iniziative reali sul campo.

Da sempre i gruppi giovanili di destra si battono per un sistema studentesco meritocratico e all’altezza di un Paese moderno come l’Italia. È stato questo, infatti, il tema centrale della conferenza stampa intitolata “Diritto allo studio: una visione per l’Italia” alla Camera, organizzata da Gioventù nazionale e Azione universitaria. Tra i temi principali c’è stato quello delle “Borse di studio”, per contribuire ad aiutare gli studenti meritevoli che si spostano dalla propria regione per proseguire una carriera accademica. Al convegno sono intervenuti Fabio Roscani, presidente di Gn e deputato di FdI, Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale del movimento giovanile e Nicola D’Ambrosio, presidente di Azione universitaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Diritto allo studio, la destra under 30: “Il governo ha dato i fondi, la sinistra ha fatto passerelle”

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