Il governo ha stanziato fondi destinati al diritto allo studio, ma i gruppi giovanili di destra affermano che la sinistra ha utilizzato le occasioni per organizzare passerelle politiche. Da tempo, queste organizzazioni si impegnano per un sistema di istruzione più meritocratico e adeguato alle esigenze di un Paese moderno. La disputa riguarda l’effettiva efficacia delle risorse messe a disposizione e l’uso che ne è stato fatto dai diversi schieramenti politici.

Da sempre i gruppi giovanili di destra si battono per un sistema studentesco meritocratico e all’altezza di un Paese moderno come l’Italia. È stato questo, infatti, il tema centrale della conferenza stampa intitolata “Diritto allo studio: una visione per l’Italia” alla Camera, organizzata da Gioventù nazionale e Azione universitaria. Tra i temi principali c’è stato quello delle “Borse di studio”, per contribuire ad aiutare gli studenti meritevoli che si spostano dalla propria regione per proseguire una carriera accademica. Al convegno sono intervenuti Fabio Roscani, presidente di Gn e deputato di FdI, Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale del movimento giovanile e Nicola D’Ambrosio, presidente di Azione universitaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Diritto allo studio, Gioventù nazionale e Azione universitaria: “Il governo ha dato i fondi, la sinistra ha fatto passerelle”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Chieti città universitaria senza studenti": Unione giovani di sinistra e Avs accendono il confronto su giovani e diritto allo studioA Chieti Scalo si è svolta un'iniziativa promossa dall’Unione giovani di sinistra presso il comitato elettorale di un candidato sindaco.

Il ministro Locatelli a Lecco: "La sinistra non ha titolo sul terzo settore. Solo la Lega ha fatto politiche vere"A Lecco si è tenuto un incontro organizzato dalla Lega con la partecipazione del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Temi più discussi: Prestito d’onore per gli studenti universitari, dal 4 giugno al via le domande; Schlein: Prezzi affitti alti minano il futuro e diritto allo studio dei giovani; Festa di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: giovani, famiglie e professionisti protagonisti al Maradona; Libri e Nidi Gratis 2026: al via i bandi di GiovaniSì della Regione Toscana.

Borse di studio e futuro dei giovani, dalla Calabria la Legge arriva alla Camera: modello da replicare in tutta ItaliaLa Calabria punta a diventare un riferimento nazionale nelle politiche per il diritto allo studio. È il messaggio emerso nel corso della conferenza stampa Diritto allo Studio: una visione per l’Itali ... strettoweb.com

Toscana, al via i bandi 'Libri Gratis' e 'Nidi Gratis' per il diritto allo studio e all'infanziaÈ aperto fino al 30 giugno il bando Libri Gratis, la misura della Regione Toscana per sostenere il diritto allo studio di ragazze e ragazzi che ... gonews.it