Il ministro Locatelli a Lecco | La sinistra non ha titolo sul terzo settore Solo la Lega ha fatto politiche vere
A Lecco si è tenuto un incontro organizzato dalla Lega con la partecipazione del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Durante l'evento, Locatelli ha dichiarato che la sinistra non ha titolo sul terzo settore e ha affermato che solo la Lega ha realizzato politiche concrete in questo ambito. La partecipazione è stata numerosa e si è registrato un forte entusiasmo tra i presenti, in sostegno del progetto politico del centrodestra per la città.
Grande partecipazione e forte entusiasmo all'incontro organizzato dalla Lega Lecco con la presenza del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta a sostegno del progetto politico del centrodestra per la città di Lecco.Nel corso della mattinata, il ministro Locatelli ha lanciato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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