Diritto a restare bonus da 200 euro e aiuti per la casa | dal PD una legge per i giovani

Da quifinanza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento sta discutendo una proposta di legge rivolta ai giovani, con l’obiettivo di ridurre l’emigrazione e favorire il mantenimento nel Paese. La misura prevede un bonus di 200 euro e aiuti specifici per l’affitto o l’acquisto della casa. La proposta si concentra su incentivi economici e servizi di supporto, senza prevedere modifiche alle normative esistenti o interventi di carattere fiscale. La legge mira a creare condizioni più favorevoli per i giovani che vivono in Italia.

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Una legge per contrastare l’emigrazione giovanile e creare le condizioni affinché restare in Italia non sia una rinuncia. È questo l’obiettivo della proposta di legge “ Diritto a restare “, presentata dal Partito Democratico e illustrata dalla segretaria Elly Schlein insieme agli altri promotori. Diritto a restare, le proposte del PD. Al centro della proposta ci sono misure dedicate agli under 35: un aumento salariale di 200 euro al mese per tre anni, agevolazioni per l’acquisto e l’affitto della prima casa, sostegni alle imprese innovative, incentivi per il lavoro agile nelle aree interne e interventi per studenti e università. Le coperture dovrebbero arrivare da Fondo Fispe ed extraprofitti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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