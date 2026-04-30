Il Partito Democratico ha proposto un aiuto economico di 200 euro al mese destinato ai giovani per contrastare l’emigrazione. La proposta si inserisce in un pacchetto di iniziative già avviate all’inizio della legislatura, tra cui anche un disegno di legge sul salario minimo. Secondo una ricerca di Svimez, al Sud un lavoratore dipendente su quattro percepisce uno stipendio inferiore ai livelli minimi stabiliti.

“Come Partito Democratico. già all’inizio legislatura, abbiamo depositato (in Parlamento ndr ) una proposta sul salario minimo perché Svimez ci dice che un lavoratore dipendente privato su quattro, al Sud, guadagna meno di 9 euro l’ora”. A quella proposta si aggiunge ora la proposta di “un potenziamento salariale di 200 euro lordi al mese, quindi 2.400 euro l’anno, a tutti i lavoratori e nei confronti delle imprese che però adottano il contratto comparativamente più rappresentativo”, quello firmato dalle organizzazioni sindacali con maggior seguito in azienda. L’onorevole Marco Sarracino, che fa parte della segreteria nazionale del Pd con delega al Sud e alle aree interne, sintetizza così la proposta di legge dem sul “diritto a restare” dei giovani, di cui è prima firmataria la segretaria del partito, Elly Schlein.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - “Diritto a restare”, il Pd propone 200 euro mensili per contrastare l’emigrazione dei giovani

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