Il testo riguarda una proposta di legge presentata dal Pd che mira a garantire il diritto di restare in Italia, contestando l’idea che partire sia un obbligo. La proposta si concentra sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e sull’aumento di 200 euro al mese, anche se i dettagli specifici di tali benefici non sono stati descritti. La legge intende tutelare chi desidera rimanere nel paese, offrendo incentivi economici e diritti specifici.

Partire è una scelta legittima ma non può essere un obbligo. Lo sostiene il Pd di Elly schlein che ha messo a punto una proposta di legge sul “diritto a restare in Italia”. Una Pdl che riguarda in particolare gli under 35. La proposta di legge messa a punto dai Dem prevede un aumento netto in busta paga di 200 euro al mese per gli under 35; contributi a fondo perduto per l’imprenditoria giovanile innovativa nelle aree interne; un piano straordinario di assunzioni nei comuni delle aree interne per under 35, per una pubblica amministrazione più efficace ed efficiente; un credito d’imposta per le aziende che utilizzano e incentivano il lavoro da remoto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Agevolazioni prima casa e 200 euro in più al mese: il Ddl Pd per il diritto a restare in Italia

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Agevolazioni prima casa: 12 mesi o 2 anni Attento a non sbagliare!

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