Diritti umani a Castiglione Olona | tra storia arte e testimonianze
A Castiglione Olona si svolge una mostra dedicata ai diritti umani, integrando arte e testimonianze storiche. L'esposizione presenta opere e documenti che riflettono sulla violenza e il suo impatto sulla memoria corporea. Non sono stati annunciati eventi legali o processi in corso. La manifestazione si concentra sulla connessione tra espressione artistica e tutela dei diritti umani, senza coinvolgere procedimenti giudiziari o interventi di enti pubblici.
Come influisce la violenza sulla memoria fisica del nostro corpo?. Quali legami uniscono l'espressione artistica alla tutela dei diritti?. Cosa raccontano le testimonianze dirette dai campi profughi in Africa?. Come si è evoluta la lotta per la giustizia dal cilindro di Ciro?.? In Breve Incontro domenica 7 giugno dalle ore 15 presso l'ex sala consiliare di Castiglione Olona. Interventi di Ester De Tomasi, Olimpio Gasparotto, Maurizia Bonetti e Valentina Grassi. Ugo Marelli ripercorre l'evoluzione storica dalla Dichiarazione ONU al cilindro di Ciro. Musica di Nicola Cilento accompagna i dibattiti tra Amnesty, Anpi e Coopi. Domenica 7 giugno a Castiglione Olona: un incontro per riflettere sui diritti umani tra storia e attualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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