Unisannio inaugura il ciclo su diritti umani e pace con il libro Storia di Gaza

Giovedì 21 maggio si terrà un incontro presso la sala studio dell’ateneo, dedicato alla presentazione del libro “Storia di Gaza”. L’evento apre una serie di incontri dedicati ai temi dei diritti umani e della pace, e vedrà la partecipazione dello storico Arturo Marzano. La presentazione sarà aperta al pubblico e si concentrerà sulla narrazione storica e i fatti relativi alla regione di Gaza. L’iniziativa fa parte di un ciclo organizzato dall’ateneo.

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