Unisannio inaugura il ciclo su diritti umani e pace con il libro Storia di Gaza
Giovedì 21 maggio si terrà un incontro presso la sala studio dell’ateneo, dedicato alla presentazione del libro “Storia di Gaza”. L’evento apre una serie di incontri dedicati ai temi dei diritti umani e della pace, e vedrà la partecipazione dello storico Arturo Marzano. La presentazione sarà aperta al pubblico e si concentrerà sulla narrazione storica e i fatti relativi alla regione di Gaza. L’iniziativa fa parte di un ciclo organizzato dall’ateneo.
L’Università degli Studi del Sannio inaugura un ciclo di appuntamenti dedicato ai diritti umani e alla pace con la presentazione del volume Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti di Arturo Marzano, pubblicato nel 2025 da Il Mulino. L’incontro si terrà giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17.30, presso la Sala studio del Polo didattico di Via delle Puglie e offrirà l’occasione per approfondire la storia e la complessità della Striscia di Gaza, andando oltre le semplificazioni e le rappresentazioni riduttive spesso restituite dalla cronaca. Nel volume, Arturo Marzano ricostruisce la storia di Gaza dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, intrecciando aspetti politici, sociali, culturali, economici e demografici. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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