Sabato 25 aprile 2026, a Castiglione Olona, si terrà un evento gratuito dedicato al Tai Chi e al Qi Gong, aperto a chiunque voglia partecipare. L’appuntamento si svolgerà dalle 10 alle 11 presso una location ancora da definire. L’iniziativa mira a promuovere il benessere attraverso pratiche orientali, offrendo la possibilità di avvicinarsi a queste discipline senza costi o iscrizioni.

Castiglione Olona ospiterà sabato 25 aprile 2026 un incontro gratuito di Tai Chi e Qi Gong dalle 10 alle 11.30. L’evento, aperto a ogni cittadino, si svolgerà al Parco del Castello di Monteruzzo per celebrare la ricorrenza mondiale dedicata a queste discipline. L’appuntamento avrà luogo in via Guglielmo Marconi 1, nello spazio situato dietro la biblioteca. Qualora il meteo non fosse favorevole, l’organizzazione ha previsto lo spostamento dell’attività presso la palestra di via De Gasperi. L’iniziativa si inserisce in un protocollo globale che, dal 1999, vede i praticanti riunirsi l’ultimo sabato di aprile a partire dalle ore 10 locali. Per il 2026, la data coincide con il 25 aprile, un allineamento temporale che si era già verificato nel 2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benessere gratuito a Castiglione Olona: Tai Chi per tutti il 25 aprile

Taranto, parcheggio Artiglieria gratuito di notte fino al 25 aprileTarantini Time QuotidianoKyma Mobilità informa la cittadinanza che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Taranto, è stata disposta la gratuità...

Leggi anche: Tai Chi e bastone, domani a Foggia