Carini elezioni 2026 Cateno de luca accetta l’incarico di consulente a titolo gratuito per l’amministrazione Gallina
Il sindaco di una città siciliana ha annunciato di aver accettato un incarico di consulente gratuito per l’amministrazione locale, con l’obiettivo di lavorare su un piano di risanamento finanziario e rilancio amministrativo. La proposta arriva in vista delle prossime elezioni comunali del 2026. L’interessato ha sottolineato la necessità di affrontare con coraggio e competenza le sfide della città.
“Carini ha bisogno di coraggio, competenza e visione. Noi siamo pronti ad avviare una grande operazione di risanamento finanziario e rilancio amministrativo. Con il supporto e l’esperienza di Cateno De Luca, che ha già dimostrato a Messina e Taormina come si possano affrontare situazioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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