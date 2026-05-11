Carini elezioni 2026 Cateno de luca accetta l’incarico di consulente a titolo gratuito per l’amministrazione Gallina

Il sindaco di una città siciliana ha annunciato di aver accettato un incarico di consulente gratuito per l’amministrazione locale, con l’obiettivo di lavorare su un piano di risanamento finanziario e rilancio amministrativo. La proposta arriva in vista delle prossime elezioni comunali del 2026. L’interessato ha sottolineato la necessità di affrontare con coraggio e competenza le sfide della città.

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