Un progetto nato all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana mira a ottenere entro ottobre le dimissioni di 36 parlamentari, con l’obiettivo di convocare elezioni anticipate. Il percorso si è avviato con una prima fase a Enna, dove si sono svolti i primi passaggi ufficiali. Le iniziative sono state annunciate pubblicamente da un esponente politico coinvolto nel processo.

Il percorso di presentazione del progetto nato all’Assemblea Regionale Siciliana ha fatto il suo primo passo da Enna, con l’obiettivo dichiarato di ottenere entro ottobre le dimissioni di 36 parlamentari per scatenare elezioni anticipate. Cateno De Luca guida questa iniziativa trasversale che mira a superare le logiche partitiche tradizionali e a liberare il territorio da una percezione di subordinazione al centro decisionale romano. La scadenza temporale è netta: se non si ottiene questo risultato entro l’autunno, la proposta rischia di rimanere un esercizio di parole senza effetti pratici immediati. La geografia politica dell’iniziativa. La scelta di partire da Enna non è casuale, ma segna un tentativo di radicamento nel cuore dell’isola, lontano dai centri di potere consolidati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cateno De Luca: 36 dimissioni entro ottobre per elezioni

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