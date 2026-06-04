Dimagrire a qualunque costo in vista dell’estate diventa un’ossessione pericolosa Soprattutto per i più giovani

Da ilfattoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dimagrire rapidamente prima dell’estate può portare a comportamenti rischiosi, specialmente tra i giovani. La pressione sociale e l’immagine corporea spingono molti a seguire diete drastiche o metodi non sicuri. Recenti studi indicano un aumento di casi di disturbi alimentari legati a tentativi di perdita di peso accelerata. Le autorità sanitarie raccomandano approcci equilibrati e consultazioni mediche prima di intraprendere qualsiasi percorso di dimagrimento.

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di Flavia Palomba Se fino a qualche anno fa il fisico perfetto era il risultato di diete restrittive, montagne di insalate a tutte le ore, spietati allenamenti, e perché no anche una certa complicità di madre natura, oggi si assiste ad una radicale inversione di tendenza; si può e si deve avere tutto e subito! L’ossessione dell’essere belli a tutti i costi, torna a risvegliarsi con prepotenza sempre prima della prova costume. Il mantra è dimagrire a qualunque prezzo. Complice, ovviamente, anche la dura legge dei social, che impone le sue regole, rigidissime, e guai a contestarle. Tra maggio e giugno la pressione estetica per molti ragazzi diventa insopportabile, si assiste un delirio collettivo che attraversa in maniera trasversale un po’ tutte le generazioni, e che galvanizza i più giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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