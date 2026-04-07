Sicurezza lungo la SS19 vertice in Prefettura | Più controlli in vista dell' estate

Il 30 marzo si è tenuto in Prefettura a Salerno un incontro richiesto dal Comune di Serre per discutere delle difficoltà sulla Strada Statale 19. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine e delle amministrazioni locali, che hanno analizzato le criticità legate al traffico intenso, in particolare quello dei motociclisti durante i giorni di festa. Tra i temi principali, l’aumento dei controlli in vista della stagione estiva.

Si è svolto lo scorso 30 marzo, in Prefettura a Salerno, l’incontro richiesto dall’Amministrazione comunale di Serre per affrontare le criticità legate alla viabilità lungo la Strada Statale 19, con particolare riferimento al consistente transito di motociclisti nei giorni festivi e nelle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Sicurezza nei locali di spettacolo e intrattenimento, vertice in prefettura: "Più controlli e maggior sensibilizzazione"Incontro tra prefetto ed associazioni di categoria per recepire le direttive della circolare ministeriale dopo i tragici fatti di Crans Montana Più... Vertice in prefettura, al centro l'emergenza sicurezza in città e i controlli nei localiTra i temi affrontati i recenti fatti di cronaca avvenuti nel centro cittadino e la direttiva del ministero dell’Interno del 19 gennaio 2026, dopo la... Temi più discussi: Inaugurata la nuova rotatoria sulla SS19 delle Calabrie: ora più sicurezza; Sicurezza stradale e incolumità pubblica, intervento dei Vigili del Fuoco a Tiriolo · catanzarochannel.it; Tiriolo, alberi pericolanti sulla Statale 19: strada chiusa per tre ore FOTO; Tiriolo, alberi pericolanti sulla SS19: intervento dei Vigili del Fuoco. Sicurezza sulla SS19, vertice in Prefettura: più controlli e interventi contro i rischi della viabilitàIncontro cruciale in Prefettura per la sicurezza sulla SS 19 a Serre. Previsti pattugliamenti intensificati nei festivi e nuovi tavoli tecnici per fermare l'alta velocità e prevenire gli incidenti ... infocilento.it Campania, ANAS inaugura la nuova rotatoria sulla SS19 a Polla: più sicurezza nel Vallo di DianoStampa Lungo la strada statale 19 delle Calabrie Anas (Gruppo FS) ha ultimato oggi, giovedì 2 aprile, i lavori di realizzazione della nuova rotatoria a Polla, in corrispondenza dell’intersezione con ... salernonotizie.it L'INDIA VALUTA L’IMPIEGO DI SERPENTI E COCCODRILLI PER RAFFORZARE LA SICUREZZA LUNGO IL CONFINE CON x.com RTP Messina. . Nella notte un vasto incendio ha impegnato a lungo i Vigili del Fuoco tra le baracche del rione Taormina. L'area colpita dalle fiamme è stata messa in sicurezza, si tratta di casette ormai vuote ma trasformate in ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. Sta - facebook.com facebook