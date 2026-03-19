Camice bianco sempre più rosa Medici cambio generazionale | Tanti giovani soprattutto donne

Negli ultimi anni si assiste a un cambiamento nel settore medico, con un numero crescente di giovani che entrano in servizio. La maggior parte di loro sono donne, secondo quanto riferiscono i professionisti del settore. Questo fenomeno rappresenta un'onda di rinnovamento all’interno delle strutture sanitarie, con nuovi volti che si affacciano al mondo della medicina.

"Quello in corso è un vero e proprio cambio generazionale, con un crescente ingresso dei giovani, in prevalenza donne". Così Romano Mari, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Macerata, sintetizza la "rivoluzione" fotografata che risulta dall’età e dal sesso dei circa 2mila medici iscritti (odontoiatri esclusi). Un quadro che parla chiaro. Il gruppo più numeroso dei camici bianchi è quello di età compresa tra 70 e 74 anni (363), seguito da quello dai 75 anni in su (263), moltissimi dei quali – quindi – già in pensione. Se a questi aggiungiamo i 234 iscritti tra i 60 e i 65 anni, che lasceranno da qui a qualche anno, raggiungiamo quota 860: non la metà del totale, ma poco ci manca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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