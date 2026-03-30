Dalla burocrazia difensiva alla PA intelligente | interoperabilità IA e fisco digitale per un’Italia europea

La digitalizzazione del sistema fiscale sta diventando un elemento centrale nell’integrazione europea, superando la sfera tecnica e assumendo una valenza politica. Le innovazioni includono l’interoperabilità dei sistemi, l’uso dell’intelligenza artificiale e il fisco digitale. Questi cambiamenti segnano un passaggio rispetto alla burocrazia tradizionale, puntando a un modello di pubblica amministrazione più efficiente e moderna.

La digitalizzazione fiscale non è più una scelta tecnica, ma il cuore politico dell’integrazione europea. Dopo anni di armonizzazione dell’IVA, l’Unione entra in una fase nuova: costruire un sistema in cui i dati viaggiano in tempo reale, rendendo il mercato unico davvero operativo. Il pacchetto “Vat in the Digital Age” rappresenta il perno di questa trasformazione: entro il 2030 le transazioni transfrontaliere tra imprese dovranno essere interamente digitali, con un allineamento completo previsto entro il 2035. L’obiettivo è duplice: ridurre l’evasione e abbattere i costi amministrativi. Le stime parlano di oltre 200 miliardi di euro recuperabili in dieci anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dalla burocrazia difensiva alla PA intelligente: interoperabilità, IA e fisco digitale per un’Italia europea Articoli correlati Servizi PA: cresce la richiesta di digitale, ma l’IA non convince ancora gli italiani. Fiducia in calo.La pubblica amministrazione italiana si trova di fronte a una sfida cruciale: rispondere alla crescente domanda di servizi digitali da parte dei... Terzo settore in affanno, il Forum toscano chiede una svolta: “Schiacciati dal fisco e dalla burocrazia”FIRENZE – A un decennio esatto dalla promulgazione della legge delega del 2016, il mondo dell’associazionismo e della cooperazione traccia un... Tutto quello che riguarda Dalla burocrazia difensiva alla PA... Argomenti discussi: Disability Card: il labirinto burocratico che tradisce la promessa di libertà; Famiglia nel bosco, i genitori vanno nella casa del Comune: trasloco il primo aprile. Dalla burocrazia difensiva alla PA intelligente: interoperabilità, IA e fisco digitale per un’Italia europeaLa digitalizzazione fiscale non è più una scelta tecnica, ma il cuore politico dell’integrazione europea. Dopo anni di armonizzazione dell’IVA, l’Unione entra ... thesocialpost.it