Mobilità Catania Milano Serravalle-Milano Tangenziali | Serve ecosistema integrato e digitale

A Catania si parla di mobilità con l’obiettivo di creare un sistema che sia integrato, digitale e facilmente utilizzabile. Secondo le dichiarazioni degli esperti, la priorità è sviluppare un ecosistema che permetta una connessione fluida tra i diversi mezzi di trasporto. La discussione si concentra sulla necessità di realizzare un’infrastruttura moderna e interoperabile per migliorare la gestione dei servizi di mobilità.

(Adnkronos) – “Oggi la vera sfida è costruire un ecosistema della mobilità integrato, interoperabile e digitale. L’innovazione non può restare confinata dentro le singole aziende, ma deve diventare sistema, mettendo in rete dati, tecnologie e servizi per offrire ai cittadini e alle imprese un’esperienza di mobilità più semplice ed efficiente. Innovazione, digitalizzazione e integrazione sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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