Un neurologo ha sottolineato che per trattare l’emicrania è necessario un approccio integrato tra medici di medicina generale e specialisti. Questa strategia mira a migliorare la gestione della condizione, coinvolgendo diversi professionisti sanitari. La collaborazione tra i vari operatori sanitari può facilitare diagnosi più rapide e un trattamento più efficace. L’obiettivo è ottimizzare le cure e offrire un supporto più completo ai pazienti affetti da emicrania.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "I vantaggi di un percorso integrato tra medico di medicina generale e specialisti nella gestione dell'emicrania sono molteplici. In primo luogo, è fondamentale superare l'idea che si tratti di un disturbo banale: l'emicrania è una vera e propria malattia, oggi anche ben trattabile e, nella maggior parte dei casi, gestibile con terapie efficaci e senza effetti collatorali. Un altro punto chiave riguarda il modo in cui viene seguito il paziente. E' necessario sviluppare un approccio più continuativo, che accompagni la persona nel tempo. In questo senso, figure come il medico di famiglia o lo specialista di riferimento, diventano punti stabili di relazione e presa in carico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Neurologo Barbanti: "Per emicrania serve approccio integrato tra specialisti e medicina generale"

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