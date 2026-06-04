Il regista dell'horror movie che sta sbancando al boxoffice ha rivelato una delle sue influenze più sorprendenti, una serie capace di lasciare un segno profondo nel tono del film. Backrooms non arriva dal nulla, anche se a prima vista potrebbe sembrare uno di quei fenomeni improvvisi generati dall'algoritmo, esplosi online e poi trasformati in cinema quasi per magia. In realtà, dietro il film horror campione d'incassi firmato da Kane Parsons c'è un lavoro di sedimentazione molto più curioso: un mix di estetica digitale e inquietudine che arriva direttamente da internet, videogiochi, web series capaci di deformare la realtà fino a renderla irriconoscibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dietro Backrooms c'è una serie TV "disturbante" che ha ossessionato Kane Parsons

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lo SCANDALO BACKROOMS è GRAVE: TUTTO QUELLO che NON SAI sul FILM...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’incubo digitale di Kane Parsons: Backrooms conquista il cinema

Kane Parsons: "Backrooms? Nonostante tutto, noi possiamo ancora vedere il sole". IntervistaKane Parsons, giovane regista, ha recentemente parlato delle sue esperienze nel portare sul grande schermo le ambientazioni delle backrooms, un tema...

Temi più discussi: Backrooms, recensione: che grande spreco; Backrooms | Film | Recensione; Con il patrocinio del Liminale – Ministero degli interni inquietanti: la recensione di Backrooms; Backrooms. La recensione del film di Kane Parsons.

sono a metà backrooms (c'è la pausa) e non ho mai voluto scappare così tanto da una sala x.com

Qual è la tua opinione su The Backrooms? reddit

Dietro Backrooms c'è una serie TV disturbante che ha ossessionato Kane ParsonsIl regista dell'horror movie che sta sbancando al boxoffice ha rivelato una delle sue influenze più sorprendenti, una serie capace di lasciare un segno profondo nel tono del film. movieplayer.it

Backrooms scala il box office: ecco cosa si nasconde dietro l'horror che fa impazzire tuttiBackrooms conquista il box office e rilancia l'horror liminale: ecco lore, recensioni e il segreto del fenomeno di Kane Parsons ... tag24.it