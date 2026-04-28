L’incubo digitale di Kane Parsons | Backrooms conquista il cinema
? Cosa sapere Il 27 maggio I Wonder Pictures distribuisce nelle sale italiane il film Backrooms.. Il regista Kane Parsons collabora con la casa di produzione A24 con attori come Ejiofor.. Il 27 maggio le sale cinematografiche italiane accoglieranno il film Backrooms, portando sul grande schermo la produzione firmata da Kane Parsons che ha trasformato un incubo digitale in un evento globale. La distribuzione nazionale è stata affidata a I Wonder Pictures, con una data di uscita fissata per il nostro Paese due giorni prima rispetto al debutto previsto negli Stati Uniti. L’opera nasce dall’immaginario creato nel 2019 su un forum online, dove la...🔗 Leggi su Ameve.eu
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