Kane Parsons | Backrooms? Nonostante tutto noi possiamo ancora vedere il sole Intervista

Kane Parsons, giovane regista, ha recentemente parlato delle sue esperienze nel portare sul grande schermo le ambientazioni delle backrooms, un tema che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. In un’intervista, Parsons ha affermato che, nonostante le difficoltà e le influenze esterne, si può ancora trovare un senso di speranza e luce. Ha anche spiegato che il sistema tende a favorire sentimenti negativi, influenzando le emozioni di chi lavora nel settore. La produzione, sponsorizzata da una nota casa di distribuzione, ha riscosso interesse tra il pubblico.

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"I sentimenti negativi sono incoraggiati dal sistema", spiega il giovane regista che, grazie ad A24, ha portato al cinema le sue inquietanti backrooms. Una porta che non dovrebbe esistere, un'infinità di stanze e di corridoi e, secondo le note di regia, "un luogo al contempo familiare e sinistramente minaccioso". Non è da tutti avere vent'anni - o giù di lì - ed essere già tra i nomi di punta dell'horror contemporaneo, tanto da catturare l'attenzione di A24 che, nel 2023, ha posato gli occhi sul talento di Kane Parsons aka Kane Pixels. Parliamo di un regista che, nel 2022, sconvolse internet con un corto autoprodotto capace di totalizzare 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kane Parsons: "Backrooms? Nonostante tutto, noi possiamo ancora vedere il sole". Intervista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’incubo digitale di Kane Parsons: Backrooms conquista il cinema? Cosa sapere Il 27 maggio I Wonder Pictures distribuisce nelle sale italiane il film Backrooms. Leggi anche: John Krasinski è ancora Jack Ryan: “Nonostante tutto, vale la pena avere speranza”. Intervista Kane Parsons: Backrooms? Nonostante tutto, noi possiamo ancora vedere il sole. IntervistaI sentimenti negativi sono incoraggiati dal sistema, spiega il giovane regista Kane Parsons che, grazie ad A24, ha portato al cinema le sue inquietanti Backrooms. movieplayer.it Backrooms, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Kane Parsons. Un film con Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor. Da mercoledì 27 maggio al cinema. mymovies.it