Dieci storie per non dimenticare Leone Zingales torna in libreria con Cronache dal violento e sanguinario regime nazista

Notizia in breve

Un nuovo libro raccoglie dieci narrazioni che trattano aspetti del regime nazista, dei campi di concentramento e dei deportati. L’opera si propone di mantenere viva la memoria di questi eventi storici attraverso testimonianze e descrizioni di episodi specifici. Le storie sono state raccolte e pubblicate per offrire una panoramica dettagliata di quel periodo, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi. Il testo mira a preservare i ricordi di un passato che ha segnato profondamente la storia europea.