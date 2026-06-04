Dieci storie per non dimenticare Leone Zingales torna in libreria con Cronache dal violento e sanguinario regime nazista
Un nuovo libro raccoglie dieci narrazioni che trattano aspetti del regime nazista, dei campi di concentramento e dei deportati. L’opera si propone di mantenere viva la memoria di questi eventi storici attraverso testimonianze e descrizioni di episodi specifici. Le storie sono state raccolte e pubblicate per offrire una panoramica dettagliata di quel periodo, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi. Il testo mira a preservare i ricordi di un passato che ha segnato profondamente la storia europea.
Dieci storie per non dimenticare. Dieci storie che mettono a fuoco alcuni aspetti del regime nazista, dei campi di concentramento, dei deportati. Il giornalista palermitano Leone Zingales torna in libreria a sei mesi di distanza dall'ultimo saggio sull'argomento. Dieci i capitoli contenuti nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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