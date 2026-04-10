I terribili anni del nazismo | a Trabia la presentazione del libro di Leone Zingales

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 17 nella biblioteca comunale di Trabia si terrà la presentazione del libro di Leone Zingales intitolato “I terribili anni del nazismo”. L’evento fa parte dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” e si svolge in un momento in cui si approfondiscono temi storici e periodi di grande sofferenza legati al nazismo. La presentazione mira a offrire un’analisi dettagliata di quegli anni complessi e drammatici.

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà sabato 11 aprile 2026 alle ore 17 nella biblioteca comunale di Trabia, la presentazione del volume di Leone Zingales “I terribili anni del nazismo. Dall’incontro di Hendaye al processo di Norimberga”. Dopo i saluti di Francesco Bondì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it "Gli anni del terrore", il giornalista Leone Zingales torna in libreria con dieci storie sul nazifascismoAl centro del racconto, tra l'altro, la vita dei siciliani Guido Basile, Calogero Marrone e Carmelo Salanitro, deportati nei lager tedeschi. Venticinque anni di "Processi del 10 agosto", in Malatestiana la presentazione del libro di Antonio CariotiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Argomenti più discussi: Da Hendaye a Norimberga, Zingales porta i terribili anni del nazismo nella Biblioteca di Trabia; Villaggi, borghi, città: tra trasformazioni e abbandono: ad Acireale confronto tra studiosi, istituzioni e professionisti; Trabia, nell'ambito dell'iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume I terribili; Trabia, alla Biblioteca comunale la presentazione del libro sul nazismo di Leone Zingales. Trabia, nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume I terribili anni del nazismo di Leone ZingalesNell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si terrà sabato 11 aprile 2026 alle ore 17.00 presso la Biblioteca comunale in via Giuseppe La Masa, 165 a Trabia, la presentazione del volume di Le ... esperonews.it La presentazione del libro di Leone Zingales racconta le storie di sei italiani durante gli anni del nazismo. Un appuntamento a Trabia per riflettere su memoria, guerra e coraggio. leggi tutto - facebook.com facebook