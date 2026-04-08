Ultimo round spettacolo ispirato al pugile che sfidò il regime nazista

Mercoledì 8 aprile alle 20, al Teatro Comunale di Novoli, è andato in scena “Ultimo Round”, uno spettacolo ispirato alla vita di Johann “Rukelie” Trollmann, il pugile sinto che si oppose al regime nazista. La rappresentazione, scritta da Gaetano Colella e Andrea Simonetti, racconta la storia di un atleta che divenne simbolo di resistenza attraverso le sue imprese sul ring e le sfide affrontate durante il periodo storico.

NOVOLI - Racconta la storia di Johann “Rukelie” Trollmann, il pugile sinto che sfidò il regime nazista e divenne simbolo di resistenza, lo spettacolo “Ultimo Round” scritto da Gaetano Colella e Andrea Simonetti in scena al Teatro Comunale di Novoli, mercoledì 8 aprile, alle 20.30 (biglietti 3. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: L'ultimo andreottiano che sfidò il giustizialismo «Bambini di piombo», la serie Netflix sulla dottoressa che sfidò il regime comunistaLa nuova serie Netflix racconta la storia vera di Jolanta Wadowska-Król, che nella Polonia del 1974 scoprì l’avvelenamento da piombo nei bambini di... Si parla di: LECCE ARNESANO E NOVOLI: ULTIMO ROUND; Novoli | ULTIMO ROUND - Johann Rukelie Trollmann. Ultimo round, spettacolo ispirato al pugile che sfidò il regime nazistaNOVOLI - Racconta la storia di Johann Rukelie Trollmann, il pugile sinto che sfidò il regime nazista e divenne simbolo di resistenza, lo spettacolo Ultimo Round scritto da Gaetano Colella e Andrea ... lecceprima.it