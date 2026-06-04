Dieci cortometraggi realizzati da registi iraniani mostrano le storie di una generazione che sfida le restrizioni. Tra questi, un regista iraniano ha prodotto il suo primo film in esilio, dopo aver lasciato clandestinamente il paese. La sua opera è stata realizzata attraverso una forma poetica e metaforica, tipica del cortometraggio, e rappresenta un esempio di come i registi iraniani raccontano le proprie esperienze.

Il regista, sceneggiatore e produttore iraniano Mohammad Rasoulof ha scelto la forma più tipica, poetica e metaforica del cortometraggio per girare il suo primo film in esilio, essendo stato costretto a lasciare l’Iran clandestinamente. Condannato al carcere e alla fustigazione per il suo lavoro di regista, due anni fa si è rifugiato in Germania, dove ha scritto, diretto e prodotto il cortometraggio Sense of Water (2026), con il sostegno del Displacement Film Fund lanciato da Cate Blanchett insieme all’Hubert Bals Fund (HBF) dell’International Film Festival Rotterdam. Il cortometraggio semi-biografico di circa quaranta minuti, girato in lingua farsi e tedesco, racconta la storia di uno scrittore in esilio, Ali, che a Berlino si confronta con la perdita della lingua madre e la frattura fra linguaggio e sentimenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dieci cortometraggi di registi iraniani raccontano l’audacia di una nuova generazione

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