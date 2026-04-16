Domenica 19 aprile, uno spazio culturale di Roma ospiterà la rassegna Romametraggio, dedicata ai cortometraggi del cinema d’autore. L’evento si svolgerà presso un locale non tradizionale e prevede la proiezione di tre cortometraggi seguita da un confronto con i registi. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla promozione del cinema indipendente e di qualità nella capitale.

Domenica 19 aprile, lo spazio non convenzionale di Interno9 ospiterà la rassegna Romametraggio, un appuntamento dedicato alla dimensione breve del cinema d’autore. La serata nasce dalla sinergia con Cortinametraggio e vedrà la proiezione di tre opere finaliste al prestigioso festival: Bratiska di Gregorio Mattiocco, Goodbye Pig di Roberta Palmieri e Niente di speciale di Giovanni Conte. La nuova geografia culturale della capitale e il valore degli spazi alternativi. L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo e di visione avviato da Interno9 nel novembre 2025. Questo centro, nato con l’obiettivo di promuovere la divulgazione cinematografica e creare connessioni tra i professionisti del settore e gli appassionati, si propone come un polo di aggregazione per il cinema indipendente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema d’autore a Roma: 3 cortometraggi e un dialogo con i registi

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