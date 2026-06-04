Diciannovenne morto a San Cristoforo Pellegrino chiede più vigilanza | Via della Concordia abbandonata e senza sicurezza

Notizia in breve

Un diciannovenne è morto in un incidente lungo via della Concordia a San Cristoforo. Un rappresentante locale ha chiesto un aumento della vigilanza, criticando lo stato di abbandono della strada e la mancanza di sicurezza. Ha aggiunto che non si può più tollerare la situazione e ha denunciato l'assenza di controlli e misure di sicurezza adeguate.