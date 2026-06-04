Diciannovenne morto a San Cristoforo Pellegrino chiede più vigilanza | Via della Concordia abbandonata e senza sicurezza
Un diciannovenne è morto in un incidente lungo via della Concordia a San Cristoforo. Un rappresentante locale ha chiesto un aumento della vigilanza, criticando lo stato di abbandono della strada e la mancanza di sicurezza. Ha aggiunto che non si può più tollerare la situazione e ha denunciato l'assenza di controlli e misure di sicurezza adeguate.
"Adesso basta, non se ne può più. Non possiamo continuare a restare in silenzio di fronte a vite spezzate sull'asfalto per colpa della totale assenza di controlli e sicurezza". Con queste parole il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, interviene a seguito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Il drone in Romania sarà sicuramente russo. Tuttavia fidarsi dell’Ue dopo tutte le menzogne che ha detto è puro masochismo. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/il-drone-russo-in-romania-e-la-propaganda e iscrivetevi al mio canale Sub facebook