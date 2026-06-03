Controlli dei carabinieri e dell' Asp nelle stalle di San Cristoforo trovato un cavallo senza microchip

Da cataniatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante controlli nelle stalle di San Cristoforo, i carabinieri e l’Asp hanno rinvenuto un cavallo privo di microchip. Le verifiche sono state effettuate per monitorare le condizioni di custodia degli animali, le strutture di ricovero e la conformità alle normative vigenti. I controlli hanno coinvolto diverse strutture della zona, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di tutela degli animali.

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I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno intensificato i controlli sul territorio, sviluppando mirati servizi preventivi finalizzati alla verifica delle condizioni di custodia dei cavalli, della regolarità delle strutture adibite al loro ricovero e del rispetto della normativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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