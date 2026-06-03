Controlli dei carabinieri e dell' Asp nelle stalle di San Cristoforo trovato un cavallo senza microchip

Durante controlli nelle stalle di San Cristoforo, i carabinieri e l’Asp hanno rinvenuto un cavallo privo di microchip. Le verifiche sono state effettuate per monitorare le condizioni di custodia degli animali, le strutture di ricovero e la conformità alle normative vigenti. I controlli hanno coinvolto diverse strutture della zona, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di tutela degli animali.

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno intensificato i controlli sul territorio, sviluppando mirati servizi preventivi finalizzati alla verifica delle condizioni di custodia dei cavalli, della regolarità delle strutture adibite al loro ricovero e del rispetto della normativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli della polizia nel quartiere San Cristoforo: scoperti cavalli non registrati in due stalle abusiveLa polizia ha effettuato controlli nel quartiere San Cristoforo, riscontrando la presenza di cavalli non registrati in due stalle abusive.

Controlli dei carabinieri e Nas nelle case di riposo di San Giovanni La PuntaI carabinieri e i Nas hanno effettuato controlli straordinari nelle case di riposo di San Giovanni La Punta.

Argomenti più discussi: Blitz Alto Impatto a Catania: 23 arresti e piazze di spaccio smantellate da San Cristoforo a Picanello; Accoltellata da una donna in strada, soccorsa di notte al Lorenteggio: Mi ha aggredita senza motivo; Catania, il bilancio dell’operazione Alto Impatto nel capoluogo etneo; Movida sicura, le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana.

Trieste, maxi controlli dei Carabinieri tra Garibaldi, Cavana e Barriera: identificate 150 personeUn’operazione straordinaria di controllo del territorio ha interessato nelle ultime ore diverse zone della città di Trieste, con un dispiegamento significativo di uomini e mezzi da parte dell’Arma dei ... triestecafe.it