Diasorin balza del 7% | ipotesi acquisizione e mercati in attesa

Le azioni di Diasorin sono salite del 7% in Borsa, alimentate da ipotesi di possibile acquisizione. Gli investitori attendono notizie ufficiali mentre i mercati europei sono cauti, in attesa di sviluppi riguardo alle tensioni in Medio Oriente. Non ci sono conferme ufficiali sulle intenzioni di acquisto o sui soggetti interessati. La reazione del mercato si basa su voci di mercato e speculazioni, senza annunci formali da parte dell’azienda.

Chi sono gli acquirenti ipotizzati per il gruppo Diasorin?. Come influenzeranno le tensioni in Medio Oriente i listini europei?. Perché i titoli Stm e Prysmian hanno perso oltre due punti?. Quali accuse ha respinto il gruppo della Bicocca riguardo alla Russia?.? In Breve EssilorLuxottica sale del 3,8% a 176 euro dopo accordo Del Vecchio-Basilico su Delfin.. Pirelli cala dell'1,3% dopo accuse di Grizzly Research su vendite a Mosca.. Petrolio scende del 3% a 93 dollari mentre il gas resta a 48,8 euro.. Spread Btp-Bund stabile a 74,5 punti base e euro sale allo 0,2% a 1,162..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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