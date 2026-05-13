Mercati in attesa di Trump e Xi | Milano sale ma il petrolio corre

I mercati finanziari sono in attesa di novità dai colloqui tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese, mentre le borse europee, in particolare Milano, registrano rialzi. Nel frattempo, il prezzo del petrolio continua a salire e supera i 100 dollari al barile a causa del blocco dello stretto di Hormuz. Restano aperte le domande su come il vertice possa influenzare la valuta europea rispetto al dollaro e sulle conseguenze di questa crisi energetica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influirà il vertice Trump-Xi sulla forza dell'euro rispetto al dollaro?. Perché il blocco dello stretto di Hormuz spinge il greggio sopra i 100 dollari?. Quali titoli industriali stanno salvando l'indice di Milano dai cali dei servizi?. Quanto rischiano di aumentare i prezzi alla pompa dopo le tensioni in Medio Oriente?.? In Breve StM sale dell'8,6% e Recordati cresce del 3,3% a Milano.. Greggio WTI a 102 dollari e Brent sopra i 107 dollari.. Blocco stretto di Hormuz causa calo gas Ttf a 46,5 euro.. Lottomatica perde il 2,6% e Nexi cala del 2,5%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercati in attesa di Trump e Xi: Milano sale, ma il petrolio corre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mercati in salita: Milano +0,7%, gas scende e petrolio saleI listini europei registrano un’apertura positiva, trainata dai dati positivi provenienti da Wall Street. Il discorso di Trump affossa le borse: i mercati europei aprono in rosso, il petrolio sale oltre i 105 dollari al barileIl crollo dei listini asiatici, l’apertura in rosso di tutte le Borse europee e il petrolio che schizza del 4% a oltre 105 dollari al barile. Temi più discussi: Mercati in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa. Prese di beneficio su Leonardo e su Unicredit; Bitcoin tiene quota 81.000$: mercati stabili in attesa del CLARITY Act e del riscatto di Solana; Buffett: I mercati di oggi come un casinò. Intanto Berkshire resta liquida in attesa delle vere occasioni; Il mercato riscopre i Btp: Rendimenti elevati in attesa di una normalizzazione. Bitcoin $BTC rallenta, mentre S&P 500 punta di nuovo ai record. In attesa dell'inflazione USA ?? il punto sui mercati, firmato da @trading975, è nei commenti x.com MARKET DRIVER: mercati in attesa di non farm payroll (Xtb)MILANO (MF-NW)--I mercati sono in attesa della pubblicazione del dato sull'occupazione in settori non agricoli e sulla disoccupazione del mese di maggio negli Stati Uniti. David Pascucci, analista dei ... milanofinanza.it Borsa: Milano debole con l'Europa in attesa di novità dal Golfo. Crolla Campari(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Con una consistente corrente di vendite nel finale di seduta, i mercati azionari del Vecchio continente hanno registrato una seduta di calo, sempre in attesa di segnali preci ... corrieredellosport.it