Il caso | sarà rivoluzione nell’Aia Arbitri l’attesa del commissario Ipotesi Brunelli o Di Sebastiano

A Milano, l'inchiesta della Procura sui cinque arbitri coinvolti in un caso di frode è stata bloccata. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle attività degli ufficiali di gara, e ora si attende una decisione sul futuro della vicenda. Sul tavolo ci sono due nomi su cui si sta concentrando l'attenzione, con l'ipotesi che uno di loro possa essere nominato commissario per le riforme nell’Aia. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi ufficiali.

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