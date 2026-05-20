Il caso | sarà rivoluzione nell’Aia Arbitri l’attesa del commissario Ipotesi Brunelli o Di Sebastiano

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, l'inchiesta della Procura sui cinque arbitri coinvolti in un caso di frode è stata bloccata. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle attività degli ufficiali di gara, e ora si attende una decisione sul futuro della vicenda. Sul tavolo ci sono due nomi su cui si sta concentrando l'attenzione, con l'ipotesi che uno di loro possa essere nominato commissario per le riforme nell’Aia. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi ufficiali.

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MILANO bloccata l’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri (cinque indagati per frode sportiva, fra cui l’ex designatore Rocchi) dopo il clamore iniziale e le numerose audizioni, ma vanno avanti le manovre per ridisegnare il futuro dell’ Aia a seguito del la richiesta di “ commissariamento “ (accompagnata da serie motivazioni, ovvero "le criticità politico-organizzative", "la situazione di incertezza interna", la "non serenità") su cui dovrà esprimersi il Collegio di Garanzia del Coni. Se è vero che il flop Mondiale dell’Italia ha portato alle dimissioni di Gabriele Gravina dalla presidenza della Figc, vanificando l’avvio della Pgmol... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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