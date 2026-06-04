Dialogo accoglienza e inclusione | il SeaYou Festival trasforma la piazza in un Porto di incontro

Da brindisireport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BRINDISI - Lunedì 8 giugno 2026, a partire dalle ore 9, Piazza Vittoria a Brindisi ospiterà una giornata dedicata all'educazione, alla cultura e ai valori dell'incontro. L'istituto comprensivo Bozzano-Centro e l'istituto comprensivo Casale presentano il SeaYou Festival 2026, giunto a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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