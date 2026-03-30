L' affido familiare oggi | ad Atripalda incontro su inclusione diritti e nuove forme di accoglienza

Il 10 aprile ad Atripalda si terrà un incontro intitolato “L'affido familiare oggi”, organizzato da Apple Pie Arcigay Avellino. L’appuntamento si svolgerà alle ore 17 e si concentrerà su temi come inclusione, diritti e le nuove modalità di accoglienza in ambito familiare.

Inclusione, diritti e nuove forme di accoglienza. Il 10 aprile, alle ore 17, ad Atripalda si svolgerà l'incontro “L'affido familiare oggi”, organizzato da Apple Pie Arcigay Avellino. “Questo evento nasce con un obiettivo semplice ma importante: far conoscere meglio l’affido familiare e raccontare come possa essere, allo stesso tempo, un aiuto concreto per i minori in difficoltà e un gesto di solidarietà alla portata di molte più persone di quanto si immagini. L’affido mette al centro il benessere del bambino, della bambina o del ragazzo, offrendo un ambiente familiare temporaneo quando la famiglia d’origine attraversa un momento difficile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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