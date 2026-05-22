La Creatività dei Linguaggi Universali trasforma Piazza Masaccio in un laboratorio urbano di arte e inclusione

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri nel pomeriggio Piazza Masaccio si è animata con l’evento “La Creatività dei Linguaggi Universali”, promosso dall’Istituto Comprensivo Masaccio di San Giovanni Valdarno. L’iniziativa ha coinvolto diverse attività artistiche e di condivisione, trasformando temporaneamente lo spazio pubblico in un laboratorio urbano dedicato alla creatività e all’inclusione. L’evento ha attirato numerosi partecipanti, tra studenti, insegnanti e residenti, che hanno avuto l’opportunità di interagire attraverso diverse forme di espressione artistica.

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Arezzo, 22 maggio 2026 –  Piazza Masaccio si è trasformata ieri in uno spazio aperto alla creatività, all’arte e alla condivisione grazie all’evento “La Creatività dei Linguaggi Universali”, promosso nel pomeriggio dall’Istituto Comprensivo Masaccio di San Giovanni Valdarno. L’iniziativa ha coinvolto studenti, docenti, famiglie e cittadini in un percorso dedicato ai linguaggi universali dell’espressione artistica, della musica, della cultura e dell’inclusione, trasformando per due ore — dalle 16.30 alle 18.30 — il centro cittadino in un laboratorio urbano a cielo aperto. La piazza ha ospitato esposizioni, performance, attività laboratoriali e momenti di incontro, con protagonisti gli studenti dell’istituto impegnati nella presentazione dei progetti realizzati nel corso dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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