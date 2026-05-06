Dialoghi tra donne a Pedemonte un confronto su temi legati alla femminilità
A Pedemonte si è svolto un incontro tra donne, un'occasione per condividere pensieri e esperienze sui temi legati alla femminilità. L'evento ha offerto un momento di confronto diretto e informale, permettendo alle partecipanti di parlare apertamente su argomenti di interesse comune. Nessuna distinzione di ruolo o età ha caratterizzato l'incontro, che si è concentrato sulla discussione e sull'ascolto reciproco.
Uno spazio di incontro tra donne, per creare un momento su cui confrontarsi liberamente su argomenti legati alla femminilità.Conduce: Elena SembeniniIngresso gratuito-prenotazione obbligatoria Info e prenotazione: 3929449296Presso: centerwithoutcentre, Pedemonte (Vr) .🔗 Leggi su Veronasera.it
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