Utopie possibili Dialoghi tra arte e scienza

Sono state organizzate tre giornate di incontri dedicate a esplorare le connessioni tra arte e scienza come strumenti per interpretare il mondo attuale. Durante gli eventi, esperti di entrambi i settori hanno presentato approfondimenti e discussioni su come queste discipline possano contribuire a comprendere le sfide contemporanee. Le sessioni si sono svolte in diverse location, coinvolgendo pubblico e professionisti interessati al rapporto tra creatività e ricerca scientifica.

Tre giornate di incontri per mettere in relazione arte e scienza come strumenti di lettura del presente. È questo il cuore di Utopie possibili, il progetto promosso da CasermArcheologica che, dal 10 al 12 aprile 2026, riunisce artisti, scienziati e studiosi in un programma di dialoghi, conferenze e momenti performativi. L’iniziativa nasce dall’idea che la conoscenza si costruisca attraverso sguardi diversi, capaci di interrogare la realtà da più prospettive. Arte e scienza, in questo contesto, diventano pratiche complementari, entrambe orientate all’osservazione, alla formulazione di ipotesi e alla costruzione di nuovi immaginari. Il... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Utopie possibili. Dialoghi tra arte e scienza Articoli correlati Utopie Possibili, dialoghi tra arte e scienza l’evento in programma dal 10 al 12 aprile a CasermArcheologicaArezzo, 30 marzo 2026 – Si chiama Utopie Possibili Dialoghi tra arte e scienza l’evento in programma dal 10 al 12 aprile a CasermArcheologica,... Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza The Legend of Atlantis