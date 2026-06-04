Di Stefano Pd | Il centro non era pronto per il porta a porta chiarimenti sull' inspiegabile accelerazione

La consigliera comunale del Pd ha dichiarato che il centro cittadino non era preparato per avviare il sistema di raccolta porta a porta. La fase finale del progetto di differenziata, che coinvolge tutta la città, è iniziata recentemente. La stessa ha chiesto chiarimenti sull'accelerazione improvvisa del processo, definendola inspiegabile. La decisione di estendere il porta a porta nel centro è stata presa senza che fosse completata la fase di preparazione.

“Il porta a porta non era pronto per partire in centro”. Ad affermarlo è la conisgliera comunale Michela Di Stefano (Pd) nei giorni in cui il nuovo sistema di raccolta differenziata inizia il suo ultimo step per coprire l'intera città. Ora su quell'accelerazione che ci sarebbe stata dopo lo stop. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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