Natale Pd diffida il Comune di Montesilvano a fermare il porta a porta | Dopo il Tar va applicato il regolamento
La consigliera di Natale (Pd) ha diffidato il Comune di Montesilvano a sospendere il servizio porta a porta, richiedendo l’applicazione del regolamento comunale. La richiesta segue la sospensione cautelare decisa dal Tar sull’ordinanza sindacale che imponeva ai condomini con più di dieci unità di collocare i cassonetti nelle aree condominiali. La decisione del tribunale ha fermato temporaneamente l’ordinanza, mentre la consigliera chiede che si continui a rispettare le norme vigenti.
Dopo la decisione del Tar (Tribunale amministrativo regionale) che ha sospeso in via cautelare 'ordinanza sindacale di Montesilvano che imponeva ai condomini con più di 10 abitazione di porre all’interno delle aree condominiali i cassonetti dei rifiuti, arriva la diffida della consigliera. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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