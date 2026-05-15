Ognuno di noi sogna lo stupro il Pd in vigilanza Rai insorge | Parole inaccettabili Corsini chiede chiarimenti a Porta a Porta

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni fatte durante la trasmissione televisiva Porta a Porta hanno suscitato reazioni politiche. La giornalista e autrice televisiva ha commentato il caso di Garlasco riferendosi alle fantasie di un imputato, affermando che “Ognuno di noi sogna lo stupro”. La frase ha generato polemiche e richieste di chiarimenti, con il Partito Democratico che ha espresso forte disapprovazione e il parlamentare Corsini che ha chiesto spiegazioni alla produzione del programma. La vicenda è diventata oggetto di discussione anche nel dibattito pubblico.

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Sono diventate un caso politico le parole pronunciate a Porta a Porta dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli che, ospite del programma di Bruno Vespa ha parlato del delitto di Garlasco e, in riferimento alle fantasie di Andrea Sempio ha commentato: “ Ognuno di noi sogna lo stupro. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte, c’è lo stupro. C’è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno nella testa, nei sogni e nell’immaginazione. Ce l’abbiamo tutti”. Parole che, in trasmissione, hanno subito visto la presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento, e che non sono piaciute in primis sui social, ma anche all’ interno degli ambienti Rai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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