L’altro giorno ho pubblicato nelle mie storie su Instagram la foto di un ragazzo che gioca a calcio e che considero un conoscente – sono più amico del fotografo (frequento il liceo, come tutte le persone di cui parlo). Poco dopo, un’amica mi ha scritto in privato dicendo che quel ragazzo “è razzista”, che “ha usato il blackface e ha detto la parola con la N”. Nonostante questo, ho deciso di non cancellare la storia. Ho risposto alla mia amica che, anche se lo avessi saputo prima, non avrei chiuso definitivamente con il calciatore. Divento amico solo delle persone che rispetto e, a parità di condizioni, ho molto meno rispetto per i razzisti che per chi non lo è. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Devo allontanarmi da un conoscente che potrebbe essere razzista?

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ASMR storia per dormire | La casa nel bosco che sussurrava il suo nome

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Ma può essere posso allontanarmi da un luogo ma mai pensare di allontarmi dai miei preferiti solo perche chi è cattivo, falso ignorante Possa portare negatività, quello resta ma si da indifferenza fare come non esistesse... Si vive una favola x.com