Silvia Salis a Che Tempo Che Fa | Io leader campo largo? Devo dimostrare essere una brava sindaca
Durante la trasmissione televisiva, la sindaca di Genova ha dichiarato di voler prima di tutto dimostrare di essere una buona amministratrice della città. Ha precisato che il suo obiettivo attuale è gestire al meglio il ruolo di primo cittadino, insieme alla giunta, senza menzionare ruoli politici superiori o alleanze future. La sua attenzione rimane sulla gestione quotidiana e sulla responsabilità di amministrare con efficacia.
“Io al momento penso che devo dimostrare di essere una brava sindaca per la mia città. Faccio la sindaca di Genova e questo è il mio obiettivo e anche dimostrare insieme alla nostra giunta di saperlo fare bene”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis ospite a “Che Tempo Che Fa” sul Nove parlando dell’ipotesi di candidarsi a leader del campo largo per le prossime elezioni politiche. Poi la ex atleta ha spiegato di essere contraria alle primarie: “Sono contraria agli strumenti che possono provocare divisione – ha detto Salis – (Le primarie ndr) sono fondamentalmente una gara nella quale devi convincere gli altri di essere meglio delle persone controinsieme alle quali affronti le primarie.🔗 Leggi su Lapresse.it
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