Durante la trasmissione televisiva, la sindaca di Genova ha dichiarato di voler prima di tutto dimostrare di essere una buona amministratrice della città. Ha precisato che il suo obiettivo attuale è gestire al meglio il ruolo di primo cittadino, insieme alla giunta, senza menzionare ruoli politici superiori o alleanze future. La sua attenzione rimane sulla gestione quotidiana e sulla responsabilità di amministrare con efficacia.

“Io al momento penso che devo dimostrare di essere una brava sindaca per la mia città. Faccio la sindaca di Genova e questo è il mio obiettivo e anche dimostrare insieme alla nostra giunta di saperlo fare bene”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis ospite a “Che Tempo Che Fa” sul Nove parlando dell’ipotesi di candidarsi a leader del campo largo per le prossime elezioni politiche. Poi la ex atleta ha spiegato di essere contraria alle primarie: “Sono contraria agli strumenti che possono provocare divisione – ha detto Salis – (Le primarie ndr) sono fondamentalmente una gara nella quale devi convincere gli altri di essere meglio delle persone controinsieme alle quali affronti le primarie.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Silvia Salis a Che Tempo Che Fa: "Io leader campo largo? Devo dimostrare essere una brava sindaca"

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