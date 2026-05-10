Keinan Davis accusa Dossena di essere razzista | Questo codardo razzista mi ha dato della scimmia

Un giocatore dell’Udinese ha pubblicato sui social un messaggio in cui accusa un compagno di squadra di avergli rivolto insulti razzisti, specificando di essere stato chiamato “scimmia”. La denuncia è arrivata poche ore fa attraverso i propri canali online e ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio. La questione sta ora generando discussioni e si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

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