Keinan Davis accusa Dossena di essere razzista | Questo codardo razzista mi ha dato della scimmia
Un giocatore dell’Udinese ha pubblicato sui social un messaggio in cui accusa un compagno di squadra di avergli rivolto insulti razzisti, specificando di essere stato chiamato “scimmia”. La denuncia è arrivata poche ore fa attraverso i propri canali online e ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio. La questione sta ora generando discussioni e si attendono eventuali sviluppi ufficiali.
2026-05-09 21:34:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Un’accusa gravissima quella mossa dal giocatore dell’Udinese poche ore fa sui suoi social. Keinan Davis ha pubblicato una ‘storia’ in cui accusa il giocatore del Cagliari, Alberto Dossena, di chiamarlo “scimmia”. I fatti sarebbero accaduti nel partita che si è svolta questo pomeriggio in Serie A, in cui L’Udinese vince 0-2. Con l’assistenza dello stesso Keinan. Dopo la partita, il calciatore inglese è esploso sui suoi social accusando il difensore centrale italiano del Cagliari di essere razzista. La storia di Keinan Davis.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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