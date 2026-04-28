Rebibbia dal diario di Alemanno e Falbo | detenuto si suicida in cella Allarme su sovraffollamento e tensioni

Un detenuto si è suicidato nella sua cella a Rebibbia, secondo quanto riportato in un diario di cella scritto da Gianni Alemanno e Fabio Falbo. Il documento descrive le circostanze della morte e fa riferimento a problemi di sovraffollamento e tensioni all’interno della struttura penitenziaria. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le autorità e le organizzazioni che monitorano le condizioni delle carceri.

Nel “diario di cella” firmato da Gianni Alemanno e Fabio Falbo il racconto della morte di un detenuto a Rebibbia. Denunce su carenze strutturali e una rivolta nel braccio G11. Arriva dal “diario di cella” di Gianni Alemanno e Fabio Falbo il racconto di una tragedia avvenuta nel carcere di Rebibbia, dove un detenuto di 36 anni, Andrea Ben Maatoug, si è tolto la vita nella sua cella. Nel testo, diffuso nel rispetto delle norme dell’ordinamento penitenziario, i due autori descrivono quanto accaduto all’interno dell’istituto. L’uomo, impiegato nella cucina del carcere, si sarebbe impiccato dopo essere rientrato nel reparto G11. Inutile il tentativo di soccorso da parte della Polizia penitenziaria.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rebibbia, dal diario di Alemanno e Falbo: detenuto si suicida in cella. Allarme su sovraffollamento e tensioni Notizie correlate Detenuto 36enne si suicida nel carcere di Rebibbia a Roma: si è impiccato con un lenzuolo in bagnoDramma nel carcere Rebibbia Nuovo complesso, dove ieri pomeriggio un detenuto 36enne si è suicidato, impiccandosi con un lenzuolo in bagno. Avellino, carcere nel caos: detenuto sul tetto e cella devastata. Sindacato denuncia carenze e sovraffollamento.Avellino – Una giornata di forte tensione si è vissuta oggi presso la Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto ha raggiunto il tetto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco; Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno: pena ridotta per l'ex sindaco di Roma; Gianni Alemanno passerà 39 giorni in meno in carcere, per condizioni detentive degradanti; Alemanno: Sono morte tre persone in carcere e nessuno ne parla. Tra loro anche un agente. Gianni Alemanno ha ottenuto uno sconto di pena | Uscirà dal carcere con 39 giorni di anticipoSconto di pena per Gianni Alemanno: l'ex sindaco di Roma uscirà da carcere 39 giorni prima della fine della condanna ... ilsussidiario.net Suicidio in carcere a Rebibbia: detenuto si toglie la vita, poi scoppia la rivoltaL'allarme del sindacato Osapp: Il personale è costretto a turni massacranti e a un carico di responsabilità che va ben oltre i limiti imposti dalla normativa ... romatoday.it CASA PASOLINI. Rebibbia e Pasolini: storia di un incontro - facebook.com facebook Alemanno verso l’uscita da Rebibbia, l’ex sindaco di Roma ottiene 39 giorni di sconto pena: ok dal tribunale di Sorveglianza x.com